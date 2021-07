Genova – Ladri decisamente sfortunati quelli bloccati dagli agenti di polizia dopo aver tentato di rubare l’orologio Rolex ad un poliziotto, vicino alla Questura.

In manette sono finiti una donna di 34 anni e un uomo di 28 entrambi rumeni e domiciliati a Milano, per tentato furto in concorso. L’uomo è stato anche deferito in stato di libertà per resistenza.

Ieri mattina, un poliziotto si stava dirigendo in Questura quando la sua attenzione è stata attirata, all’altezza del semaforo vicino all’Unieuro, da un’auto il cui conducente sembrava spaesato non sapendo che direzione prendere. Subito dopo è stato fermato da una donna che, con un approccio accattivante, gli ha chiesto in che zona della città si trovasse e gli ha dato un foglietto per farsi scrivere la via. Lui gli ha scritto “Piazza della Vittoria” e lei, per ringraziarlo, gli ha accarezzato più volte l’avanbraccio sinistro fermando la mano insistentemente all`altezza del polso dove indossava l’orologio “Rolex”. Infastidito dal suo comportamento si è qualificato e la donna si è allontanata di corsa in direzione della stessa auto che aveva notato poco prima che nel frattempo si era fermata davanti alle “Caravelle” con il motore acceso.

Realizzando che era stato vittima di un tentativo di furto dell’orologio e che l’uomo a bordo dell’auto fosse il complice con funzioni di “palo” ha annotato prontamente il numero di targa che ha permesso agli operatori delle Volanti, allertati dalla Centrale Operativa, di intercettare l’auto della coppia in Via Caprera.

Nonostante l’utilizzo di tutti i sistemi luminosi ed acustici di emergenza, il conducente dell’auto ha tentato di opporre una fattiva resistenza al fermo non arrestando la direzione di marcia, passando col semaforo rosso e accelerando la corsa per cercare di sfuggire ai poliziotti.

Una volta fermati si è proceduto alla loro identificazione appurando che entrambi annoverano numerosi precedenti penali specifici e che sono specializzati nel furto di Rolex.

Il Magistrato ha disposto l’udienza per direttissima per questa mattina.