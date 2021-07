Stand gastronomici per assaggiare le delizie enogastronomiche della zona e negozi aperti per sconti e saldi estivi. Torna nel fine settimana Mangemmu e bevemmu pe-e stradde de Utri, la manifestazione organizzata dal CIV di Voltri

Sabato 10 luglio dalle 18 alle 23 si potranno gustare fritti di pesce e verdura, trofie, focaccia e la farinata, dolcini, vino, birre e bevande assortite.

Non mancherà neppure la postazione dedicata ai più piccoli con pop corn e zucchero filato.

Oltre a deliziarsi il palato si potrà aprofittare degli sconti dei negozi aderenti.

Ben 9 le postazioni lungo il percorso tracciato con addobbi floreali ed indicat0 sulla piantina dell’iniziativa che si troveranno in tutti i negozi che aderiscono al Consorzio e sui social.

Ogni postazione avrà il suo intrattenimento musicale mentre nella piazza delle feste presso i Giardini Caduti Partigiani Voltresi ( tra la passeggiata a mare e via Camozzini ) si esibirà Giovanni Acquilino con la sua coreografia.