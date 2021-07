Genova – Vigili del fuoco al lavoro, in via Voltri, nell’omonimo quartiere del ponente genovese, per una probabile fuga di gas nella condotta che serve un grosso condominio.

I pompieri sono intervenuti con un’autoscala per arrivare al poggiolo di un appartamento che risulterebbe disabitato e chiuso.

Sono stati i vicini di casa, che da qualche tempo sentivano odore di gas, a chiamare l’emergenza per chiedere un controllo.

I pompieri sono saliti con l’autoscala sino al 4 piano e poi sono saliti sul poggiolo e hanno iniziato a cercare la fuga che è stata velocemente individuata.

Si tratterebbe di una grossa perdita in una tubazione lesionata e che corre sulla facciata del palazzo.

Sul posto stanno intervenendo anche i tecnici di Ireti