Genova – Girava con una lama di 30 cm sotto la sella dello scooter e quando lo hanno fermato per un controllo si è difeso dicendo di usarla per “fare giardinaggio”.

Un genovese di 21 anni è finito nei guai dopo un controllo di polizia in corso Armellini

Il giovane è stato fermato dalla polizia e mentre estraeva i documenti da sotto il sellino, gli agenti hanno notato il fodero di un coltello ed hanno chiesto di poterlo esaminare.

Il giovane lo ha consegnato dicendo di utilizzarlo per fare giardinaggio ma la “scusa” non gli ha evitato la denuncia.