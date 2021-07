Un decesso e un forte aumento del numero dei nuovi casi di contagio da coronavirus in Liguria. Situazione sanitaria nuovamente “delicata”, nella nostra regione, per il picco di nuove infezioni scoperte nelle ultime ore.Il bollettino ufficiale della Regione Liguria registra un decesso dopo oltre una settimana senza vittime e ben 40 nuovi infettati.Un segnale che desta attenzione e che potrebbe essere preludio di un nuovo aumento dopo il “via libera” alla possibilità di circolare senza mascherine all’aperto e dopo i festeggiamenti in piazza per la vittoria degli Azzurri con l’Inghilterra.Il rischio è che i numeri possano far scattare un nuovo passaggio ad una zona Gialla con ritorno di chiusure e restrizioni.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi, suddiviso per provincia: