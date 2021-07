Genova – Sparava ai cinghiali nel Bisagno con un fucile a pallini di plastica ma alcune persone lo hanno visto e fotografato e la polizia lo ha denunciato.

Non si aspettavano certo di trovarsi di fronte un attempato pensionato di 74 anni gli agenti di polizia che sono intervenuti ieri in via Raitano, nel quartiere di Struppa.

Alcuni residenti hanno chiamato le forze dell’ordine sostenendo di aver visto e fotografato un uomo che sparava dalla finestra di casa con un fucile.

Le immagini mostrate agli agenti facevano effettivamente pensare ad un “cecchino” e così hanno indossato il giubbotto anti proiettile e hanno suonato alla porta dell’uomo.

Quando il pensionato ha aperto la porta e si è trovato davanti gli agenti ha subito confessato ed ha consegnato due fucili ad aria compressa che, secondo lui, venivano usati per colpire i cinghiali nel Bisagno.

I due fucili sono stati sequestrati e il pensionato è stato denunciato per procurato allarme e potrebbe essere denunciato anche per maltrattamento animali se venisse confermato che sparava ai cinghiali.