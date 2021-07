Genova – Sono stati riconosciuti durante un controllo degli agenti della Polizia di Stato impegnati nel regolare servizio di pattugliamento i due uomini di 21 e 27 anni che lo scorso 5 maggio avevano provocato una rissa nel centro storico.

I poliziotti, notando un gruppo di giovani bivaccare sui gradini di via Sottoripa, hanno deciso di effettuare dei controlli, sorprendendo anche i due con a carico un ritraccio per elezione di domicilio e nomina del difensore per il reato di rissa.

I due sono stati accompagnati in Questura e denunciati. Il più giovane è stato invitato a presentarsi al Commissariato Centro per regolarizzare la sua posizione sul Territorio Nazionale.