Genova – Hanno tentato di vendere cellulari rubati i due uomini di 29 e 33 anni denunciati dagli agenti della Polizia di Stato per il reato di ricettazione.

Durante un controllo, gli agenti del Commissariato Prè hanno notato i due uomini intenti a mostrare alcuni cellulari a dei ragazzini, come se dovessero venderli.

I due sono stati immediatamente fermati e sono stati trovati in possesso di 8 telefoni cellulari di varie macchine di cui non hanno saputo giustificare il possesso.

I due uomini, già denunciati lo scorso 10 luglio per furto aggravato e ricettazione in concorso dalla Municipale, sono stati accompagnati in Questura e denunciati.