Savona – Maxi sequestro di pesce non in regola con le normative per la tracciabilità della Guardia Costiera di Savona.

Il sequestro è avvenuto nel Basso Piemnte dove si concentrano le attività di controllo estivo.

Nel tardo pomeriggio di ieri i militari del Nucleo Ispettivo Pesca della Guardia Costiera di Savona hanno rilevato, all’interno di un’area destinata alla commercializzazione all’ingrosso di pesce surgelato, un’ingente quantità di prodotti ittici non in linea con la normativa inerente la tracciabilità.

Tali criticità hanno portato i predetti ispettori a procedere per il sequestro di 413 kg di pescato ed a elevare sanzioni amministrative per euro 7.500.

(foto Archivio)