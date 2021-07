Genova – Restano molto gravi, all’ospedale San Martino dove è ricoverato, le condizioni del 42enne di Firenze che ha evidenziato i sintomi di una grave forma di coronavirus mentre si trovava in vacanza a Lerici con la famiglia.

L’uomo, che non risulta vaccinato, si trovava nella cittadina della riviera spezzine per le vacanze estive quando ha iniziato a stare male e ad avere problemi respiratori e forte febbre.

Inizialmente è stato ricoverato nel reparto malattie infettive dell’ospedale di La Spezia ma poi si è deciso per il trasferimento al San Martino quando le sue condizioni si sono ulteriormente aggravate.