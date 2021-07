Genova – Grande successo della prima delle tre open night per le vaccinazioni senza prenotazione. I genovesi hanno risposto in grande numero all’invito fatto dalla Regione Liguria per vaccinarsi con prima o seconda dose di Pfizer o Moderna senza necessità di prenotare il proprio turno ma semplicemente presentandosi agli Hub della Fiera di Genova.

Per far fronte alle richieste, al di là delle aspettative, è stato attivato anche l’hub di San Benigno.

Le open night proseguiranno domani e venerdì e consentiranno a chi lo desidera, di presentarsi senza prenotazione agli sportelli per poter accedere la sera stessa alla prima o alla seconda dose del vaccino.

Per chi effettua la seconda dose, poi, sarà a disposizione il green pass che consente la libera circolazione anche all’estero e, probabilmente tra poco, il libero accesso a concerti, eventi sportivi e manifestazioni culturali.

Quasi certamente sarà necessario il green pass anche per accedere alle discoteche e ai luoghi di divertimento per i giovani.