Bordighera – Il video dello squalo ripreso da un gruppo di ragazzi è un fake. Ha suscitato molto clamore, specie sui social, il video che sembra mostrare un avvistamento di uno squalo bianco nel mare di Bordighera, davanti alla scogliera di Capo Sant’Ampelio, in provincia di Imperia.

Le immagini sono diventate subito virali ma, in realtà, alcuni attenti osservatori hanno notato che le immagini in cui di vede lo squalo che nuota sott’acqua, in realtà provengono da un filmato presente su Youtube e non sono certo riprese a Bordighera.

Il video, confezionato con una certa capacità da qualche buontempone, mostra un gruppo di ragazzi che gioca a tuffarsi dalla scogliera. Uno di loro indossa una bodycam o una Gopro e al momento di entrare in acqua con il tuffo, l’obiettivo sembra riprendere il muso di uno squalo che avanza verso il bagnante.

La sequenza, però, è montata sulle immagini riprese realmente e non fa parte del filmato originale ma è stato “aggiunto”.

Non ci sono dunque squali pronti ad attaccare chi si tuffa in mare a Bordighera e certamente non uno squalo bianco.

Nelle settimane scorse aveva fatto notizia l’avvistamento di un comune squalo Mako che, a sua volta, era stato scambiato per uno squalo bianco.

Anche in quella occasione gli esperti avevano smascherato la bufala.