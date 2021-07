Genova – Ancora code e rallentamenti sulla A7 Genova – Milano, nel tratto compreso tra Busalla e Bolzaneto.

Veicoli incolonnati anche in direzione nord per i cantieri presenti sulla tratta, sempre in direzione di Milano e sempre per cantieri, code e rallentamenti sono segnalati anche tra Busalla e Ronco Scrivia e tra Isola del Cantone e Vignole Borbera.

Nel corso delle ultime ore incolonnamenti si sono formati anche tra la A7 e l’allacciamento con la A12 Genova Livorno e in senso opposto tra Busalla e l’accecamento con la A12, questa volta per traffico intenso.