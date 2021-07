Genova – Continuano i disagi dovuti ai cantieri sulla rete autostradale ligure.

Dopo il caos di ieri sera in A10 con gli automobilisti bloccati in coda per quattro ore tra Celle e Arenzano, questa mattina è la A7 Genova – Milano, nel tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla, a fare i conti con i restringimenti di corsia e le inevitabili code.

Auto e mezzi pesanti incolonnati procedono a passo d’uomo per il susseguirsi di cantieri e su lunghe tracce si procede a una sola corsia con le inevitabili conseguenze.