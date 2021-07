La Spezia – La cucina di un ristorante chiusa per problemi sanitari e titolare multato. Proseguono i controlli interforze per il rispetto delle normative.

Nella serata di giovedì, la consolidata task force composta da personale della Squadra Amministrativa della Questura, militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, Polizia Municipale e ASL5 della Spezia, ha effettuato una serie di controlli ad attività commerciali e pubblici esercizi nel centro cittadino, anche al fine di verificare il rispetto della normativa anticontagio vigente.

Il servizio, diretto dal Commissario Simonini, responsabile della dipendente Polizia Amministrativa, ha conseguito gli obiettivi condivisi durante il Tavolo Tecnico svolto in Questura lo scorso martedì 27 luglio.

Nel corso dei controlli, a seguito della verifica ad un esercizio di ristorazione ubicato in piazza Cesare Battisti, personale dell’ASL procedeva alla sospensione dell’attività di cucina per gravi carenze igienico-sanitarie, mentre la Squadra Amministrativa della Questura procedeva con sanzione per un importo di 1000 Euro, per la violazione di alcune disposizioni normative. Il locale sarà oggetto di ulteriori approfondimenti per altre irregolarità rilevate, tra cui l’impatto acustico.

Nel corso della serata, molti sono stati i controlli a pubblici esercizi, compresi negozi di vicinato e market etnici, taluni oggetto di esposti, partendo da via Napoli, via Nino Bixio, via Garibaldi, per giungere a Corso Nazionale fino a Piazzale Kennedy, durante i quali non sono state riscontrate irregolarità da parte degli operatori dei diversi uffici e comandi. I servizi sono terminati verso le 2.00 di notte, 18 le persone controllate di cui 15 straniere.

La Spezia, 31 luglio 2021