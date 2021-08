Monterosso – Un volantino contro il vaccino e qualche parola di troppo per sostenere la causa No Vax. Il parroco di Monterosso, nelle Cinque Terre, finisce “nei guai” dopo il ritrovamento, tra i fogli presenti in chiesa, di articoli di giornale e volantini contro la campagna vaccinale e che inviterebbero a non vaccinarsi.

A far scattare l’allarme una lettera, firmata dai parrocchiani e inviata alle autorità civili ed ecclesiastiche, per chiedere una verifica del comportamento del prete, accusato di essere No Vax e di approfittare degli spazi a sua disposizione per una campagna anti vaccinazione.

Un comportamento che ha più volte turbato la comunità di Monterosso ed in particolare perché l’invito a non vaccinarsi arriva da chi dovrebbe invece dare il buon esempio.

Il parroco, padre Rocco Grippo avrebbe già risposto alla lettera precisando di non aver mai fatto entrare la questione del vaccino nelle prediche e nelle funzioni ufficiali della chiesa e che i “volantini” sarebbero articoli di giornali scettici sulla sicurezza dei vaccini.

Il parroco si è anche detto pronto a scusarsi se la presenza del volantino ha turbato in qualche modo i suoi parrocchiani.

Il sindaco di Monterosso, Emanuele Moggia è piuttosto duro sulla vicenda ed ha informato la Questura e Prefettura e ha chiesto di incontrare il vescono.

“Da fedele – ha scritto Moggia – sono turbato e prendo le distanze. Vaccinarsi è un’opzione etica. Il negazionismo e l’incitazione a non vaccinarsi è un atto gravissimo”.