Genova – Circolava tranquillamente in via Merano, nel quartiere di Sestri Ponente, su un Tmax rubato.

La polizia locale ha fermato la scorsa notte, intorno alle 2, in via Merano uno scooter Tmax condotto da un cittadino straniero. Gli operatori hanno scoperto in fretta che il legittimo proprietario, un pegliese, aveva denunciato il furto del motoveicolo qualche tempo prima.

Il conducente, un cittadino marocchino di 26 anni, regolarmente presente in Italia grazie allo status di rifugiato, con una lunga serie di precedenti per rapina, violenza sessuale e furto, è stato denunciato per ricettazione. Lo scooter è stato restituito al legittimo proprietario.