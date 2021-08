Genova – Rubinetti a secco nella zona di Campomorone e Pontedecimo a causa di un guasto alla rete idrica. Molti residenti delle due zone sono alle prese con grossi disagi e problemi causati dall’improvviso blocco del rifornimento idrico.

A causare l’inconveniente un guasto attualmente in fase di riparazione da parte dei tecnici di Iren Acqua.

In una comunicazione Iren Acqua spiega che “si è reso necessario interrompere la fornitura idrica alle utenze site in Comune di Campomorone e nella delegazione di Pontedecimo” e che “il ripristino del regolare servizio è previsto nel pomeriggio”.