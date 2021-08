Genova – Ha picchiato la compagna in strada il 35enne denunciato dagli agenti della Polizia di Stato di Genova per lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia.

A denunciare quanto accaduto sono stati due giovani che, notando l’uomo picchiare una giovane, hanno tentato di fermarlo ma sono stati insultati e inseguiti.

Notando una volante, i due hanno fermato i poliziotti raccontando quanto era successo.

Immediatamente gli agenti si sono messi alla ricerca del violento, trovandolo poco dopo nei pressi di un cancello.

Subito il 35enne si è dichiarato responsabile dell’aggressione descritta dai testimoni, sottolineando che la ragazza malmenata è la sua compagna e che la discussione era nata per problematiche familiari.

La donna, che è stata trovata nel cortile in lacrime, con un grosso rigonfiamento all’altezza del sopracciglio e alcuni graffi sul petto, ha raccontato di subire violenze dal partner da circa un anno culminate con il pugno in faccia di poco prima.

L’uomo è stato anche sottoposto alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.