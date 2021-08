Genova – “Non ci sto più dentro. Mollo la musica, ho deciso”. E’ l’annuncio choc di Maurizio Carucci, front-man degli ex Otago, il gruppo musicale genovese nato nel quartiere di Marassi e cresciuto sino ad avere un ruolo nel panorama musicale italiano.

Con un post su Facebook , Carucci annuncia di volersi dedicare solo alla terra – ha un'azienda agricola nell'entroterra – perchè confuso.

“Voglio concentrarmi su meno cose e ritrovare un po’ di serenità – scrive Carucci su Facebook – Non riesco più a capire il senso del mio fare musica. Amo suonare con gli otaghi, amo gli otaghi in generale, ma è da un po’ di tempo che non riesco a trovare la luce e la via dentro al progetto. Lascio e mi dedico solo alla terra”.

“Nell’ultimo anno – scrive ancora Carucci – ho vissuto momenti tra i più potenti della mia vita; la perdita di un caro amico Gwydion (in arte Nebbiolo ) due viaggi molto intensi e una crisi d’identità devastante. Avevo messo in pausa il mio profilo Instagram ma me l’hanno “rubato” poco dopo e non sono più riuscito a riaverlo, l’ultimo dei miei problemi penso.

La pandemia in generale di sicuro non ha aiutato. Un epoca vacillante. Un tempo muto.