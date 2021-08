Ora i consiglieri comunali che chiedono spiegazioni sulle spese hanno un’altra “perplessità” riguardante la promozione dell’evento.A due settimane dalla kermesse, infatti, il sito Web costato – secondo le informazioni diffuse – 120mila euro, è ancora “in manutenzione” ovvero in fase di “rielaborazione” visto che la prima versione, diffusa poco prima delle polemiche, aveva scatenato un diluvio di commenti negativi da parte di professionisti del settore che avevano messo in dubbio l’entità del costo in considerazione del “prodotto” pubblicato sul web.

La nuova versione del sito – ad oggi – non è visibile all’indirizzo http://www.genovajeans.it ed il conteggio alla rovescia per la presentazione è scaduto da ore.

L’ex assessore Elisa Serafini, che affermò di aver lasciato l’incarico anche per “pressioni” ricevute per organizzare eventi che non la convincevano, scrive su Facebook: