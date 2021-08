Chiusavecchia (Imperia) – Un deposito di materiale per edilizia è stato gravemente danneggiato da un incendio divampato nella notte nella zona di Chiusavecchia nell’imperiese.

Sono stati alcuni passanti a notare le fiamme intorno alle 3 della scorsa notte e a dare l’allarme ai vigili del fuoco che sono subito intervenuti accertando che all’interno non si trovasse nessuno e poi per spegnere le fiamme.

In corso indagini per stabilire l’origine del’incendio e le eventuali responsabilità.

Fortunatamente non si registrano feriti ma i danni sono ingenti.

(Foto di Archivio)