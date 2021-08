Genova – Le erbacce stanno colonizzando i muri di Palazzo San Giorgio, uno degli edifici storici più conosciuti della città e meta dei turisti che quotidianamente passeggiano nella parte antica della città.

La segnalazione arriva da residenti e commercianti della zona che si domandano chi debba intervenire per riportare la situazione a condizioni di “decenza” per non mostrare ai visitatori un aspetto della città decisamente poco “attrattivo”.

Il piano di diserbo e pulizia della città mostra ogni giorno lacune sempre più grosse e ci si aspettava un forte incremento delle “cure” in occasione del forte rilancio del turismo annunciato dalle autorità locali.

Segnalazione inviata a:

Dillo a LiguriaOggi.it

La Rubrica di segnalazioni è raggiungibile scrivendo (con foto e video allegati) a:

Email – redazione@liguriaoggi.it

Whatsapp 351 5030495