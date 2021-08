Genova – Olio in fiamme che cola dal nuovo ponte di Genova e provoca un incendio nella parte sottostante. Curioso incidente questa mattina all’alba, sul nuovo ponte che sostituisce il Morandi crollato il 14 agosto 2018 causando 43 vittime.

Intorno alle 6 i Vigili del fuoco della sede centrale sono intervenuti sul Ponte San Giorgio, in direzione Genova Ovest, per l’incendio di un furgone che trasportava olio in latte.

Per permettere lo spegnimento in sicurezza l’autostrada è stata chiusa dalla polizia per il tempo necessario alle operazioni.

Il materiale trasportato, infiammabile, ha preso fuoco ed è colato giù dal furgone cadendo in una zona sottostante che ha preso fuoco.

I vigili del fuoco hanno spento l’incendio al furgone e quello nel prato sottostante ma la notizia ha messo in allarme la popolazione che vive e passa sotto il ponte.

In fase progettuale poteva essere prevedibile il verificarsi di un incidente con perdita di materiale pericoloso come in questo caso.

In molti si domandano cosa sarebbe accaduto se l’incidente fosse avvenuto in un punto sulla verticale delle strade sottostanti o di attività produttive.

Il tratto di autostrada è rimasto chiuso a lungo per consentire le operazioni di bonifica.