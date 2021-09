Genova – Si contano sulle dita di una mano i partecipanti alla manifestazione no green pass e no vax organizzata per questo pomeriggio davanti alla stazione di Genova Principe.

I manifestanti si erano dati appuntamento in piazza Acquaverde intorno alle 14.30 ma non c’è stata l’adesione che ci si aspettava.

Nella piazza antistante alla stazione, blindata dalle forze dell’ordine pronte a intervenire, a ritrovarsi sono state tre persone che poco dopo, intorno alle 15.00, senza cartelli e senza manifesti, si sono presentate ai giornalisti identificandosi come “manifestanti”.

Praticamente nulla, dunque, la partecipazione alla manifestazione genovese, forse anche per le dichiarazioni del Viminale che, dopo la riunione di ieri, ha fatto sapere che non sarebbero state tollerate intemperanze e che nel caso di blocco della circolazione dei treni sarebbero scattati gli arresti per interruzione di pubblico servizio.

Presidiate tutte le stazioni “strategiche” per il trasporto ferroviario della Liguria. Centinaia di agenti e militari delle forze dell’ordine sono stati impegnati a garantire la sicurezza e la fruibilità delle stazioni e dei treni.