Nessun nuovo decesso ma salgono ancora i casi di contagio da coronavirus in Liguria.

E’ il bilancio tracciato dai nuovi dati del bollettino sanitario diffuso da Regione Liguria.

In calo, seppur di poco i ricoveri in ospedale e si spera che la campagna di vaccinazione in atto porti presto ad ancor più evidenti risultati, mano a mano che aumenta la percentuale di popolazione vaccinata.

I nuovi contagi da coronavirus sono 168 e sono stati scoperti con 3.436 tamponi molecolari ai quali si aggiungono altri 4.035 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione residente di oltre un milione e 500mila persone.

Nessun decesso registrato durante l’ultima giornata mentre scende, seppur solo di due unità, il numero dei pazienti ricoverati in ospedale, 82, 2 in meno rispetto al giorno precedente; aumenta però il numero dei pazienti ricoverati in Terapia Intensiva, che passa dai 9 di ieri ai 10 odierni.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi contagi diviso per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 27

– SAVONA (Asl 2): 28

– GENOVA (Asl 3): 49

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 21

– LA SPEZIA (Asl 5): 39

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 4