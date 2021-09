Sanremo (Imperia) – Poteva avere conseguenze peggiori l’incidente capitato questa mattina in via Francia, a Sanremo.

Intorno alle 6.30 una ragazza alla guida della sua auto ha perso il controllo del mezzo ritrovandosi in bilico tra via Francia e la strada sottostante, via Roglio, dopo aver sfondato una ringhiera.

La giovane, illesa, è scesa autonomamente dall’auto e ha atteso l’arrivo dei soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno imbragato e spostato l’auto con l’aiuto dell’autogru.