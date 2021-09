Genova – E’ un’altra giornata di disagi per chi viaggia sulla rete autostradale ligure, in particolare per chi si muove nell’intorno di Genova.

Da questa mattina, a causa dei numerosi cantieri attivi sulle autostrade, code e rallentamenti anche per diversi chilometri sono segnalati da levante a ponente.

Sull’autostrada A12 Genova – Livorno, in direzione levante, quattro chilometri di coda sono segnalati tra Recco e Rapallo per lavori.

Sulla A7 Genova – Milano, in direzione del capoluogo lombardo, coda di 2 chilometri tra Bolzaneto e Busalla, anche qui per lavori.

Ancora per lavori, tre chilometri di coda si sono formati sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce tra il bivio con la A10 e Masone.

La situazione più complicata rimane quella in A10 Genova – Ventimiglia dove code di tre chilometri sono presenti tra la fine della Complanare Savona e Albisola mentre 5 chilometri di coda si sono formati in senso opposto tra Varazze e l’inizio della Complanare.