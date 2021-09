Lavagna – Funerali sospesi per Emanuele Pileggi, l’operaio Fincantieri di Riva Trigoso morto per un aneurisma cerebrale e per il quale resta pendente il pronunciamento degli esperti circa un possibile collegamento con la vaccinazione anti coronavirus con farmaco Moderna.

L’uomo, 42 anni, in buona salute, aveva ricevuto la prima dose di vaccino e quindi diventa doveroso ogni tipo di controllo.

Il magistrato che segue il caso ha ordinato l’autopsia e bloccato i funerali sino a completamento delle indagini che devono escludere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la possibilità che vi sia un collegamento tra la morte e il vaccino.

I medici che hanno esaminato il caso sino ad ora escludono questa eventualità ma uno speciale team di esperti valuta ogni possibile correlazione anche riguardo altri 5 decessi avvenuti in Liguria (dove i vaccinati sono quasi un milione).

La possibilità di “eventi avversi” è comunque possibile con ogni tipo di vaccino, non solo anti coronavirus e proprio la necessità di fare chiarezza, anche per non dare adito a dietrologie No Vax, ha fatto scattare altri e ancor più scrupolosi controlli.

Pileggi si era sentito male ed era stato prima ricoverato all’ospedale di Lavagna e poi trasferito in condizioni disperate al San Martino di Genova dove è avvenuto il decesso.