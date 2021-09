Genova – Tornano a salire i ricoveri in ospedale e in Liguria si registra, purtroppo, una nuova vittima.

Stando ai dati pubblicati da Regione Liguria nel bollettino quotidiano, nel corso delle ultime 24 ore sono stati 65 i nuovi positivi al Covid-19 nel territorio regionale.

Un numero decisamente più basso rispetto ai dati dei giorni scorsi, fortemente condizionato dal numero di tamponi processati: 1.440 tamponi molecolari a cui vanno aggiunti 1.141 testi antigenici rapidi.

Cinque i pazienti in più ricoverati in ospedale rispetto alla giornata di ieri, ma è stabile il numero dei pazienti in terapia intensiva, 9 in tutta la regione.

Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso, avvenuto lo scorso 11 settembre: si tratta di una donna di 90 anni morta all’ospedale San Martino di Genova.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia:

– IMPERIA (Asl 1): 2

– SAVONA (Asl 2): 10

– GENOVA (Asl 3): 50

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 1

– LA SPEZIA (Asl 5): 2

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0