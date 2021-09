Genova – Era completamente ubriaco e fuggiva dopo aver rapinato una prostituta l’uomo che avrebbe causato il terribile incidente che potrebbe costare un piede al motociclista travolto dopo aver causato un incidente frontale con una auto.

E’ quanto emergerebbe dalle indagini della polizia locale accorsa in via Ferrara, nel quartiere di San Teodoro, dopo il terribile impatto.

Secondo le prime ricostruzioni, infatti, l’uomo che ha causato l’incidente stava fuggendo dopo aver rapinato una prostituta con la quale aveva consumato un rapporto sessuale nella zona di Granarolo.

L’uomo, cittadino liberiano, invece di pagare ha scaricato la donna per strada dopo averle sottratto la borsa ed è fuggito a velocità folle causando l’incidente frontale che ha interessato anche una moto sulla quale viaggiavano due persone.

Il motociclista, caduto a terra, potrebbe perdere un piede.

Stanno bene, invece, le due bambine che viaggiavano nell’altra auto travolta e che erano state trasferite all’ospedale Gaslini per gli accertamento del caso.

La polizia locale attende di ascoltare anche il presunto responsabile dell’incidente che, a sua volta, è stato ricoverato in ospedale in stato di coma.

Gli esami hanno rivelato che era completamente ubriaco mentre si trovava alla guida.