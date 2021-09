Genova – Ha colpito la compagna con calci e pugni fino a farle perdere i sensi l’uomo di 47 anni arrestato dalla polizia durante un intervento per lite in famiglia.

Sono stati i vicini di casa, all’ennesima lite, a chiamare le forze dell’ordine avendo sentito le urla della donna e il frastuono di oggetti che andavano in frantumi nell’abitazione.

Gli agenti della polizia si sono precipitati sul posto ed hanno trovato la donna, una cittadina rumena di 51 anni, riversa a terra ed ancora svenuta.

Dopo averla rianimata l’hanno soccorsa e trasferita in ospedale dove gli agenti hanno raccolto la sua denuncia.

Gli agenti avevano scoperto nel frattempo che le telefonate alla polizia per le liti della coppia erano almeno una decina e che l’uomo aveva diversi precedenti per violenze, aggressioni alla compagna e alla famiglia ed era stato ammonito dal Questore proprio per le percosse alla donna.

La vittima ha confermato di non aver presentato altre denunce solo perché sotto la minaccia di perdere il posto di lavoro in quanto impiegata insieme al compagno violento.

Questa volta l’uomo è stato trasferito nel carcere di Marassi in attesa di processo.