Genova – “Se il green pass varrà per i genovesi, dovrà valere anche per chi li rappresenta in sala Rossa”. Anche Forza Italia, attraverso il capogruppo Mario Mascia, chiarisce la sua posizione nel dibattito sull’obbligo di Green Pass per i consiglieri comunali eletti a rappresentare i genovesi nella sala Rossa del Comune di Genova.

Secondo il rappresentante di Forza Italia, infatti, le polemiche sull’obbligo non hanno ragione di essere.

“Le regole valgono per tutti – ha precisato Mascia – se il green pass diverrà obbligatorio per tutti i genovesi lo dovrà essere a maggior ragione anche per chi li rappresenta in Sala Rossa e non può non dare il buon esempio”.

“Non vedo in quest’obbligo del green pass alcuna ferita alla democrazia” aggiunge Mascia “i consiglieri comunali contrari al vaccino e/o al green pass potranno tranquillamente continuare a seguire le sedute consiliari in videocall, esprimendo le loro opinioni e dando i loro voti da remoto coi collegamenti tramite smartphone o pc ormai entrati nell’uso comune”.