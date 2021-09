Savona – Saranno celebrati lunedì pomeriggio, alle ore 15, nella chiesa di Ceriale, i funerali di Marika Galizia, la ragazza di 27 anni morta durante il parto.

Terminati gli esami medico legali per stabilire le cause del tragico decesso, il magistrato ha autorizzato le esequie e ci vorranno sino a due mesi per avere i risultati completi delle analisi che potrebbero far luce su una morte al momento inspiegabile.

Restano gravissime, all’ospedale Gaslini di Genova, le condizioni del figlio di Marika, ricoverato in condizioni disperate dopo un un lungo periodo di blocco respiratorio e arresto cardiaco che potrebbero aver causato danni irreversibili al piccolo.

La donna era entrata all’ospedale San Paolo di Savona per un normale parto e dopo l’inizio del travaglio qualcosa non è andata per il verso giusto e le condizioni della donna sono rapidamente peggiorate.

I medici hanno deciso per un parto cesareo di emergenza e la donna è poi deceduta nel reparto di rianimazione per cause ancora sconosciute.

Il piccolo, nato con gravi problemi, è stato trasferito d’urgenza al Gaslini ma le sue condizioni sono ancora gravissime e respira solo grazie ai macchinari.

Sul caso è aperta un’indagine della magistratura per accertare cosa sia successo nella sala parto del San Paolo di Savona e se la morte della ragazza abbia delle responsabilità da parte del personale medico e paramedico.