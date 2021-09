Ceriale – Verranno celebrati questo pomeriggio, alle 15, nella chiesa dei santi Giovanni Battista ed Eugenio a Ceriale i funerali di Marika Galizia, la donna di 27 anni morta durante il parto all’ospedale San Paolo di Savona.

Familiari ed amici aspettano ancora di sapere cosa abbia ucciso la giovane che è entrata in sala parto in buona salute e dopo una gravidanza che non aveva mostrato alcun problema sanitario.

Occorreranno altri 30 giorni almeno per completare gli esami medico legali ordinati dal magistrato che segue il caso e che valuteranno se la ragazza sia stata uccisa da una complicazione imprevedibile durante il parto o se, invece, qualcosa non ha funzionato nel reparto dell’ospedale San Paolo.

Marika Galizia, arbitro di calcio, atleta e in ottime condizioni di salute, è entrata in ospedale con i sintomi del parto ormai imminente ed è stata portata nel reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Savona.

Durante il parto naturale, però, i medici si sarebbero accorti di qualche anomalia nel quadro clinico ed avrebbero disposto per un parto cesareo d’urgenza.

Durante questa operazione il piccolo sarebbe nato in assenza di respirazione e in arresto cardiaco ed è stato trasferito d’urgenza all’ospedale Gaslini di Genova dove resta ricoverato in condizioni gravissime, legato ai macchinari per poter sopravvivere.

La mamma è invece deceduta per le gravi complicazioni oggi oggetto di indagine.

Questo pomeriggio Ceriale si unirà al dolore dei familiari e alle speranze che il piccolo nato possa farcela.