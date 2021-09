Genova – Spettacolare incidente, ieri sera, in corso Firenze, nel quartiere di Castelletto. Per cause ancora da accertare un’auto ha perso il controllo ed ha tamponato un’altra vettura che ha colpito, sfondandola, la saracinesca di un locale.

Sul posto sono accorsi i mezzi di soccorso del 118 e le auto della polizia locale.

In corso indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e le responsabilità.

Fortunatamente l’impatto è avvenuto in un orario in cui il locale era chiuso.

