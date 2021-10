Genova – Era riuscito a rientrare a Vernazzola da dove era partito il ragazzino di 15 anni che è stato creduto disperso per alcune ore nel tratto di mare davanti a Priaruggia, nel levante genovese.

Il ragazzo era uscito in mare in canoa con un istruttore che poi lo avrebbe perso di vista durante la traversata.

L’uomo ha immediatamente dato l’allarme e sul posto sono arrivate le forze dell’ordine e i sommozzatori dei vigili del Fuoco.

Per cercare il disperso si è alzato in volo anche l’elicottero dei vigili del fuoco che ha sorvolato a lungo la costa tra Priaruggia e lo scoglio dei Mille per cercare il ragazzo disperso.

E proprio durante le ricerche è arrivata la notizia del ritrovamento del giovane alla spiaggia di partenza.