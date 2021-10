Genova – In Liguria calano i nuovi casi di contagio da Coronavirus e i ricoveri in ospedale.

Questo il dato che emerge dal consueto bollettino riferito all’andamento della pandemia nel territorio regionale durante le ultime 24 ore.

I nuovi positivi al Covid-19 sono 38, emersi a fronte di 1.641 tamponi molecolari a cui si aggiungono 939 tamponi antigenici rapidi.

Un dato in discesa rispetto ai giorni scorsi, influenzato anche dal minor numero di tamponi effettuati.

Scende anche il numero di ricoveri in ospedale, 57 in totale di cui 6 in Terapia Intensiva, dato quest’ultimo in salita di una unità rispetto alla giornata di ieri.

Di seguito il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

Imperia (Asl 1): 3

Savona (Asl 2): 5

Genova (Asl 3): 19

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 0

La Spezia (Asl 5): 11

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0