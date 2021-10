Genova – Poteva avere conseguenze peggiori la caduta dell’albero che questa notte si è verificata all’interno dei giardini Sanguineti di Marassi, a poca distanza dalla scuola Fanciulli.

Al momento dello schianto al suolo dell’albero i giardini erano chiusi ma normalmente il parco è frequentato da decine di bambini e genitori.

I residenti della zona si domandano se gli alberi dei parchi pubblici vengano controllati dagli uffici competenti.

Esistono da tempo macchinari in grado di effettuare l’analisi statica e “interna” degli alberi. Verifiche in grado di accertare la salute del tronco degli alberi e la eventuale pericolosità. Inoltre, i macchinari sono in grado di suggerire particolari potature per ripristinare le condizioni di sicurezza.