Genova – Grave incidente stradale, ieri sera, in piazza Manin nel quartiere di Castelletto. Intorno alle 21,30 un pedone è stato travolto da un’auto in circostanze ancora oggetto di indagine della polizia locale.

La persona è stata sbalzata dopo l’impatto ed è caduta duramente a terra procurandosi diverse ferite.

Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e l’ambulanza ha trasferito in codice rosso, il più grave, il paziente in ospedale.

Fortunatamente la persona non sarebbe in pericolo ma i medici eseguiranno altri esami in mattinata.

Sull’incidente indaga la sezione infortunistica della polizia locale che sta verificando eventuali testimonianze e la presenza sul posto di telecamere che potrebbero aver ripreso l’incidente per risalire alle responsabilità di quanto avvenuto.