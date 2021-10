Genova – Ancora guai per Fabrizio Corona. Questa volta è stato fermato dalla Guardia di Finanza in un locale genovese mentre avrebbe dovuto trovarsi nel suo appartamento di Milano dove sarebbe agli arresti domiciliari.

A darne notizia il quotidiano genovese Il Secolo XIX che scrive nella sua edizione online di quanto avvenuto.

Corona sarebbe stato fermato dai finanzieri dopo essere stato riconosciuto in un locale genovese. L’episodio sarebbe avvenuto ieri pomeriggio.

Gli agenti lo hanno identificato e denunciato per evasione. Ora dovrà spiegare come mai, invece di trovarsi nel suo appartamento, che per la Giustizia è una sorta di “cella” dove deve restare confinato e senza incontrare nessuno, si trovasse invece in un locale pubblico in compagnia di alcuni amici.

Gli arresti domiciliari vengono concessi come attenuazione del regime di detenzione in carcere ma l’arrestato non può lasciare l’abitazione e nemmeno ricevere visite o avere contatti con altre persone. Si trova a tutti gli effetti come se si trovasse in una cella.

Abbandonare la sede indicata equivale a fuggire dal carcere.

Fabrizio Corona rischia in questo modo di essere nuovamente recluso tra le mura di un carcere perché non rispetta le prescrizioni del giudice.