Genova – Ha tentato di vendere eroina non accorgendosi però che i suoi clienti erano gli agenti “antispaccio” della Polizia di Stato, per questo un 33enne è stato denunciato.

Ieri sera i poliziotti del Commissariato Centro hanno svolto un controllo straordinario del territorio per contrastare lo spaccio nel centro storico.

Durante il servizio, gli agenti dell’investigativa, in abiti civili, stavano seguendo alcuni giovani sospettati e sono stati avvicinati da un uomo che ha provato a vendere loro una dose di eroina.

Il pusher è stato denunciato per detenzione di sostanze stupefacenti al fine di farne commercio. Per il 33enne è scattata anche la denuncia per illecito soggiorno nello Stato.