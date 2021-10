Genova – Sedi Cgil aperte anche in Liguria, a partire dalle 10 di oggi, per respingere e condannare l’aggressione di stampo fascista avvenuta ieri contro la sede nazionale della Camera del Lavoro a Roma, durante un corteo No Vax e No Green Pass

Contemporaneamente, l’assemblea Generale Nazionale della Cgil, convocata alle 10 davanti alla sede in Corso d’Italia a Roma, deciderà l’attivazione di tutte le iniziative necessarie, in risposta a questo inaccettabile e gravissimo attacco alle prerogative democratiche garantite dalla nostra Costituzione.

La Cigil “contrasterà con decisione qualsiasi azione o iniziativa contro la libertà democratica nel nostro paese”.