Genova – Varchi portuali chiusi e presidi dei lavoratori in sciopero stanno provocando disagi alla circolazione stradale nel ponente genovese.

Code di camion e Tir si segnalano in lungomare Canepa e nella zona di Prà/Voltri in accesso ai terminal portuali.

Il numero dei camion in coda aumenta di minuto in minuto ed è probabile che la situazione si faccia complessa nelle prossime ore.

I lavoratori del Porto incrociano le braccia per lo sciopero generale di 24 ore indetto dalle rappresentanze sindacali di Base in tutta Italia.

(foto Archivio)