Genova – Ancora una mattinata di disagi sulla A7 Genova – Milano dove, sul tratto compreso tra Bolzaneto e Busalla, in direzione nord, sono segnalate code e rallentamenti a causa dei cantieri.

Una situazione che va avanti dallo scorso giugno e che sta esasperando automobilisti e autotrasportatori costretti quotidianamente a fare i conti con restringimenti e cantieri che provocano disagi alla circolazione.

Da questa mattina una lunga fila di mezzi pesanti e auto si muove a passo d’uomo, alternando alla marcia lunghi momenti di sosta.

Purtroppo però le criticità del tratto non sono le uniche della rete autostradale ligure.

Rimanendo sulla A7, infatti, coda in uscita è segnalata al casello di Bolzaneto, provenendo da Genova, per traffico intenso.

Code si sono formate sempre tra Bolzaneto e l’allacciamento con la A10 Genova – Livorno, in direzione del capoluogo ligure.

Sulla A10 Genova – Ventimiglia, nel tratto compreso tra Arenzano e Pra’, in direzione di Genova, si è formata coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.

Sempre per colpa della viabilità ordinaria, si viaggia a singhiozzo anche tra Genova Aeroporto e Pra’, in direzione ponente, con l’uscita di Pra’ in cui si segnala coda in entramne le direzioni.

Tre sono per ora i chilometri di coda tra Varazze e Albisola, in direzione di Ventimiglia, per lavori.

Traffico rallentato anche tra Albisola e Savona, sempre in direzione Ventimiglia.

Sulla A12 Genova – Livorno, il solito cantiere tra Recco e Chiavari provoca un chilometro di coda in direzione di Livorno.

Infine, sulla A26 Genova Voltri – Gravellona Toce, coda tra Masone e il bivio con la A10 in direzione di Genova per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.