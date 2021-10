Genova – Calano i tamponi e calano anche i nuovi contagi da Coronavirus il Liguria.

Nel corso delle ultime 24 ore, infatti, sono stati 35 i casini contagio scoperti sul territorio della regione, a fronte di 1.214 test molecolari e 3.889 tamponi antigenici rapidi.

Numeri decisamente in calo rispetto ai dati degli scorsi giorni dove si erano addirittura superati i 10mila test antigenici.

Stabili i ricoveri in ospedale, 61 divisi tra i presidi ospedalieri della regione. Stabili anche i ricoveri in Terapia Intensiva, 8 in tutta la Liguria.

Nessun decesso registrato nella giornata odierna.

Qui di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia

– IMPERIA (Asl 1): 3

– SAVONA (Asl 2): 2

– GENOVA (Asl 3): 26

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 2

– LA SPEZIA (Asl 5): 2

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Flussi 18 ottobre 2021

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 1679053 1214 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 775960 3889 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 113797 35 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 2078 -28

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 253 LA SPEZIA 357 IMPERIA 253 GENOVA 1064 Residenti fuori Regione/Estero 48 altro/in fase di verifica 103 TOTALE 2078

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 61 8 0 ASL1 8 1 0 ASL2 15 0 2 San Martino 12 3 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 12 1 0 Ospedale Gaslini 4 1 -3 ASL3 globale 0 0 0 ASL 3 Villa Scassi 0 0 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 3 0 1 ASL4 Sestri Levante 3 0 1 ASL4 Lavagna 0 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 7 2 0 ASL5 Sarzana 0 0 0 ASL5 Spezia 7 2 0

Isolamento domiciliare 835 -13 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 107301 63 Deceduti 4418 0

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 476 ASL 2 294 ASL 3 157 ASL 4 172 ASL 5 241 Liguria 1340

Dati 18/10/2021 ore 16:00

2.546.864 Consegnati (fonte governativa) 2.225.572 Somministrati 87% Percentuale vaccini somministrati su consegnati