Genova – E’ uscito dalla discoteca litigando con l’amica e ha iniziato a prendere a pugni le auto in sosta danneggiandone 6 e finendo con l’essere denunciato.

E’ accaduto lo scorso 2 ottobre a Sampierdarena.

Protagonista dell’accaduto un 22enne che, dopo aver passato la serata in un locale di via Bozzolo, è uscito litigando con l’amica, una ragazza di 18 anni. Alterato dai fumi dell’alcol, il ragazzo ha iniziato a sfogare la sua rabbia contro alcune auto in sosta in via Degola e nelle strade vicine, sfondando a calci e pugni portiere, cofani e parabrezza.

Le denunce dei proprietari delle auto hanno fatto scattare le indagini della Polizia Locale che, tramite i filmati delle telecamere della zona, sono riusciti a ricostruire l’accaduto e gli spostamenti della coppia arrivando al riconoscimento del colpevole.

Il personale del reparto Sicurezza Urbana ha potuto individuare i due, noti come abituali consumatori di stupefacenti.

Grazie anche alle telecamere di “città sicura” è stato possibile individuare le targhe di alcune delle auto danneggiate permettendo ad altri due proprietari di sporgere denuncia.

Il ragazzo è stato denunciato a piede libero per danneggiamento aggravato.

I proprietari possono rivolgersi alla polizia locale per denunciare i danni e sporgere denuncia chiedendo i danni.