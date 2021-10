Genova – Lo stabilimento dei Bagni Capomarina di corso Italia distrutti da un incendio nella notte. Potrebbe essere stato un fuoco acceso da un clochard per scaldarsi ad aver provocato, l’innesco che ha dato origine al maxi incendio che la notte scorsa ha praicamente distrutto lo stabilimento balneare Capo Marina, sul lungomare di corso Italia.

L’allarme intorno alle 2 quando alcuni passanti hanno notato le fiamme che si alzavano dai locali insieme a denso fumo nero.

All’arrivo dei vigili del fuoco un uomo è stato soccorso e risulterebbe essere un senza fissa dimora che trovava riparo nei locali, chiusi per la stagione invernale.

Verificato che nell’edificio non ci fossero altre persone, i vigili del fuoco hanno iniziato le operazioni di spegnimento ultimate dopo diverse ore.

Corso Italia è rimasta chiusa al traffico a lungo come la via che conduce alla parte bassa dell’ormai ex stabilimento.