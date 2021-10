Sarzana (La Spezia) – Ha colpito ripetutamente il compagno della ex fidanzata il 45enne fermato per tentato omicidio dagli agenti della Polizia di Stato.

L’uomo, verso le 16.00, è entrato in un bar di via Dante Alighieri trovandosi casualmente davanti l’attuale compagno della ex con cui aveva già avuto precedenti diatribe relative all’affidamento del figlio minore.

Dopo un breve scambio di battute, il 45enne ha colpito con un coltello il rivale, raggiungendolo alle spalle.

Quando la vittima ha alzato la mano per proteggersi dai colpi, l’uomo lo ha di nuovo accoltellato alla mano per poi allontanarsi.

I presenti hanno subito raggiunto la vittima e allertato il 118 che ha trasportato il malcapitato al pronto soccorso per le ferite al collo e alla mano.

Sul luogo dell’aggressione sono intervenuti gli agenti di Polizia e i Carabinieri.

Intanto l’uomo si è recato al commissariato di Sarzana dove ha raccontato quanto accaduto spiegando agli agenti che temeva di aver ucciso il suo rivale.

Il Sostituto Procuratore ha disposto che l’uomo fosse condotto nel carcere della Spezia in stato di fermo.