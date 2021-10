Imperia – 23 operatori sanitari non vaccinati sono stati sospesi dall’Asl1 Imperiese.

Dopo gli accertamenti, gli operatori che non si sono vaccinati pur essendo sottoposti all’obbligo perché operanti nel settore sanitario, sono stati sospesi secondo quanto previsto dal Decreto Legge numero 44 del 1 aprile 2021.

Sono in corso di definizione le procedure nei confronti di altri operatori sanitari dell’Asl1 e in ambito esterno a livello provinciale, per i quali è ancora in corso l’istruttoria.